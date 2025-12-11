PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pkw beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Montag (8. Dezember 2025), 22:30 Uhr und Dienstag (9. Dezember 2025), 13:48 Uhr an der Egmondstraße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein abgestellter silberner Mazda im Bereich des Radlauf bzw. Stoßfängers im vorderen Bereich der Fahrerseite beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise zum zuvor beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

