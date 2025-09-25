Generalzolldirektion

GZD: Zoll beteiligt sich bundesweit am Aktionstag Schichtwechsel

Menschen mit und ohne Behinderung tauschen ihren Arbeitsplatz

Bonn,Potsdam (ots)

Am heutigen Tag findet der bundesweite Aktionstag "Schichtwechsel" statt. Hierbei tauschen Menschen mit und ohne Behinderung in ganz Deutschland für einen Tag ihren Arbeitsplatz und lernen durch diesen Perspektivwechsel die jeweils andere Arbeitswelt kennen.

Bereits seit mehreren Jahren beteiligt sich der Zoll an diesem Projekt. In diesem Jahr findet deutschlandweit an 19 Hauptzollämtern ein Tausch des Arbeitsplatzes statt.

Die Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamts Potsdam erhielten interessante Einblicke in die Arbeit der Behindertenwerkstatt der DRK Behindertenwerkstätten Potsdam gGmbH. Dr. Armin Rolfink, Präsident der Generalzolldirektion ließ sich von den Beschäftigten der Werkstatt ihre Arbeit zeigen.

"Inklusion ist selbstverständlicher Teil des Zolls und wird intensiv gelebt. Es freut mich zu sehen, dass die Zöllnerinnen und Zöllner sich auch in diesem Jahr an diesem Aktionstag beteiligen, der Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema legt" so Dr. Armin Rolfink.

In den kommenden Tagen werden die Beschäftigten der teilnehmenden Werkstätten bei einem Gegenbesuch die Arbeit des Zolls kennenlernen.

Zusatzinformation:

Auch Interesse an der Arbeit des Zolls? Die Hauptzollämter nehmen noch bis zum 15. Oktober 2025 Bewerbungen für eine Ausbildung oder ein duales Studium (Ausbildungs-/Studienbeginn 1. September 2026) entgegen.

Auch schwerbehinderte oder gleichgestellte Menschen können beim Zoll Karriere machen. Denn die Arbeitsplätze des Zolls sind prinzipiell auch für Menschen mit Handicap geeignet.

Weitere Hinweise zu Beruf und Karriere beim Zoll unter www.zoll-karriere.de oder auf den Social-Media-Kanälen des Zolls.

