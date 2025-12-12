Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Lagerraum: Unbekannte Täter entwenden Werkzeuge

Rees-Mehr (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (10. Dezember 2025), 23:00 Uhr und Donnerstag (11. Dezember 2025), 06:00 Uhr kam es an der Klappheckstraße in Rees zu einem Einbruchdiebstahl. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten das Fenster einer Scheune und entwendeten Werkzeuge (u.a. mehrere Kettensägen sowie Gartenscheren).

Die Kripo Emmerich ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell