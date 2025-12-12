POL-KLE: Rees - Einbruch in Lagerraum: Unbekannte Täter entwenden Werkzeuge
Rees-Mehr (ots)
Im Zeitraum von Mittwoch (10. Dezember 2025), 23:00 Uhr und Donnerstag (11. Dezember 2025), 06:00 Uhr kam es an der Klappheckstraße in Rees zu einem Einbruchdiebstahl. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten das Fenster einer Scheune und entwendeten Werkzeuge (u.a. mehrere Kettensägen sowie Gartenscheren).
Die Kripo Emmerich ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
