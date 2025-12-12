Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Wertgegenstände aus Wohngebäude entwendet: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Rees (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (10. Dezember 2025), 20:00 Uhr und Donnerstag (11. Dezember 2025), 09:00 Uhr kam es an der Empeler Straße in Rees zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Wohngebäude und entwendeten diverse Wertgegenstände (u.a. Akkubohrer, Stichsäge, Schmuck).

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell