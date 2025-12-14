PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Kollision zwischen Pkw und Baum - Fahrer wird lebensgefährlich verletzt

Weeze (ots)

Am Samstag (13.12.2025) kam es gegen 20:35 Uhr auf der L77 zwischen Uedem und Goch zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Mann aus Uedem befuhr mit seinem Pkw die L77 aus Uedem kommend in Fahrtrichtung Goch. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Bei dem Unfall wurde er lebensgefährlich verletzt und einer Spezialklinik zugeführt. Für die Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die L77 war für etwa viereinhalb Stunden voll gesperrt. Ein Team des Opferschutzes war im Einsatz.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

