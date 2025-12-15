PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Einbruch in Einfamilienhaus: Kripo sucht Zeugen

Kranenburg-Frasselt (ots)

Am Freitag (12. Dezember 2025) kam es zwischen 10:34 Uhr und 11:00 Uhr an der Gocher Straße in Kranenburg zu einem Einbruchsdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte eine Tür eines Einfamilienhauses und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Diese wurden durch den männlichen Täter durchsucht und u.a. eine niedrige dreistellige Bargeldsumme entwendet. Aufgrund von Aufnahmen einer Überwachungskamera kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 30 bis 45 Jahre alt
   - südeuropäisches Aussehen
   - Oberlippen/-Kinnbart
   - weiße Sneaker
   - schwarz / graue Jeanshose
   - schwarzer Kapuzenpullover
   - schwarzer Rucksack

Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen zum beschriebenen Sachverhalt aufgenommen und nimmt Hinwiese unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

