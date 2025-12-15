PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Scheiben eingeschlagen: Unbekannte Täter dringen in zwei Einfamilienhäuser ein

Bedburg-Hau-Till-Moyland (ots)

Im Zeitraum von Samstag (13. Dezember 2025), 18:00 Uhr und Sonntag (14. Dezember 2025), 10:30 Uhr kam es an der Sommerlandstraße in Bedburg-Hau zu zwei Einbruchsdiebstählen. In beiden Fällen schlugen der oder die Täter eine Fensterscheibe von zwei betroffenen Einfamilienhäusern ein und drangen so in die Häuser vor. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entfernten sich dann in unbekannte Richtung. Bei beiden Einbrüchen kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage zu einer möglichen Tatbeute gemacht werden.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

