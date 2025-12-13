PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betäubungsmittel mitgeführt

Kaiserslautern (ots)

Ein 32-jähriger Mann wurde am Freitagmittag in der Friedenstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei wurde eine nicht geringe Menge Amphetamin bei ihm aufgefunden und sichergestellt. Im Rahmen der Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass dem Mann ein Strafbefehl bisher nicht zugestellt werden konnte, der ihm in der Folge ausgehändigt wurde.|wey

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

