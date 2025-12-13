Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Betäubungsmittel mitgeführt
Kaiserslautern (ots)
Ein 32-jähriger Mann wurde am Freitagmittag in der Friedenstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei wurde eine nicht geringe Menge Amphetamin bei ihm aufgefunden und sichergestellt. Im Rahmen der Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass dem Mann ein Strafbefehl bisher nicht zugestellt werden konnte, der ihm in der Folge ausgehändigt wurde.|wey
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell