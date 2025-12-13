Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Brecheisen führt zu Polizeieinsatz
Kaiserslautern (ots)
Ein 27-jähriger Mann hatte sich am Freitagmorgen in der Zollamtstraße aus seinem PKW ausgeschlossen. Er sah keinen anderen Ausweg, als den PKW mit einem Brecheisen aufzubrechen zu versuchen und so wieder an die Schlüssel zu kommen. Das mehr als auffällige Verhalten führte dazu, dass die Polizei alarmiert wurde. Ihm wurden durch die Polizei verschiedene, wenig aufsehenerregende Möglichkeiten aufgezeigt.|wey
