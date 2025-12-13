PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Festnahme von Tachendieben

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagmittag wurde die Polizei auf drei Frauen im Alter von 18 bis 34 Jahre aufmerksam gemacht, da sich diese verdächtig in einem Drogeriemarkt in der Fackelstraße verhielten. Vor Eintreffen der Polizeibeamten entfernten sich die Frauen, konnten jedoch im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. Ermittlungen ergaben, dass diese bereits mehrere Taschendiebstähle auch außerhalb von Rheinland-Pfalz, begangen hatten. Die Frauen werden zeitnah einem Ermittlungsrichter vorgeführt.|wey

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern

  • 13.12.2025 – 10:00

    POL-PDKL: Ältere Dame bestohlen und Bargeld abgehoben

    Kaiserslautern (ots) - Eine 86-jährige Frau wollte am Freitagmorgen an der Kasse eines Geschäfts am Fackelrondell ihre Einkäufe bezahlen. Hierbei stellte sie fest, dass unbekannte Täter ihr die Geldbörse samt Inhalt aus ihrer Handtasche entwendet hatten. Vor Sperrung der entwendeten Karten wurde vom Konto der Frau eine vierstellige Summe abgehoben. Im Zuge dessen weißt die Polizei darauf hin, dass PIN und EC-Karte ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 13:16

    POL-PDKL: Fensterscheibe zersplittert

    Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am 27. November 2025, zwischen 18 bis 20 Uhr, wurde die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Straße "An der Haarspott" beschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Schaden mutmaßlich durch eine Schleuder entstanden sein. Die Sachschadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße beziehungsweise ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 13:06

    POL-PDKL: Körperverletzung auf Parkplatz

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei wurde am Donnerstagmittag kurz vor 14 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Parkplatz vor einer Schule im Kaiserbergring gerufen. Die Beamten trafen vor Ort einen 14-Jährigen an. Nach ersten Erkenntnissen stritt dieser mit einem 17-Jährigen. Im weiteren Verlauf schlug und kratze der Ältere den 14-Jährigen. Hierbei erlitt der Jugendliche Verletzungen im Gesicht. Eine ...

    mehr
