Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Festnahme von Tachendieben

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagmittag wurde die Polizei auf drei Frauen im Alter von 18 bis 34 Jahre aufmerksam gemacht, da sich diese verdächtig in einem Drogeriemarkt in der Fackelstraße verhielten. Vor Eintreffen der Polizeibeamten entfernten sich die Frauen, konnten jedoch im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. Ermittlungen ergaben, dass diese bereits mehrere Taschendiebstähle auch außerhalb von Rheinland-Pfalz, begangen hatten. Die Frauen werden zeitnah einem Ermittlungsrichter vorgeführt.|wey

