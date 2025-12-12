Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Körperverletzung auf Parkplatz

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei wurde am Donnerstagmittag kurz vor 14 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Parkplatz vor einer Schule im Kaiserbergring gerufen. Die Beamten trafen vor Ort einen 14-Jährigen an. Nach ersten Erkenntnissen stritt dieser mit einem 17-Jährigen. Im weiteren Verlauf schlug und kratze der Ältere den 14-Jährigen. Hierbei erlitt der Jugendliche Verletzungen im Gesicht. Eine ärztliche Behandlung war allerdings nicht notwendig. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer Körperverletzung. |eml

