Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fehler bei Meldung zur Bedrohung gegen Autofahrerin

Kaiserslautern (ots)

Bei unserer Pressemeldung zur Bedrohung gegen eine Autofahrerin in der Reichswaldstraße (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117679/6177395) haben sich leider mehrere Fehler eingeschlichen.

Der Vorfall hatte sich bereits am Nikolaustag gegen 16:50 Uhr ereignet. Nach Angaben der Zeugin soll der Tatverdächtige etwa 30 Jahre alt sein.|eml

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell