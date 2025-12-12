Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Fehler bei Meldung zur Bedrohung gegen Autofahrerin
Kaiserslautern (ots)
Bei unserer Pressemeldung zur Bedrohung gegen eine Autofahrerin in der Reichswaldstraße (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117679/6177395) haben sich leider mehrere Fehler eingeschlichen.
Der Vorfall hatte sich bereits am Nikolaustag gegen 16:50 Uhr ereignet. Nach Angaben der Zeugin soll der Tatverdächtige etwa 30 Jahre alt sein.|eml
