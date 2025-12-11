PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern
Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hund getreten und Autofahrerin bedroht

Kaiserslautern (ots)

Einer Autofahrerin fiel am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr ein Hundehalter in der Reichswaldstraße auf, der sein Tier trat und anschrie. Die Dame stellte daraufhin ihr Auto ab und folgte dem Mann fußläufig. Als dieser die Geschädigte bemerkte, trat er erneut nach seinem Hund. Anschließend bedrohte er die 48-Jährige.

Diese erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Im Verdacht steht nach derzeitigen Ermittlungen ein 57-Jähriger.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei unter der Nummer: 0631-36914299 zu melden.|eml

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

