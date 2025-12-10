Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Fahren unter Drogeneinfluss
Kaiserslautern (ots)
Bei Verkehrskontrollen in der Innenstadt stellte die Polizei am Dienstagmorgen zwei Verkehrsteilnehmer fest, die nicht mehr fahrtüchtig waren. Bei der Überprüfung einer 42-jährigen E-Scooterfahrerin in der Karl-Marx-Straße und einem 52-jährigen Autofahrer in der Mannheimer Straße ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum vor dem Fahrtantritt. Beiden Beteiligten wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. |eml
