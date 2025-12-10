PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahren unter Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots)

Bei Verkehrskontrollen in der Innenstadt stellte die Polizei am Dienstagmorgen zwei Verkehrsteilnehmer fest, die nicht mehr fahrtüchtig waren. Bei der Überprüfung einer 42-jährigen E-Scooterfahrerin in der Karl-Marx-Straße und einem 52-jährigen Autofahrer in der Mannheimer Straße ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum vor dem Fahrtantritt. Beiden Beteiligten wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. |eml

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 12:46

    POL-PDKL: Streit während der Busfahrt

    Kaiserslautern (ots) - Am Dienstagmorgen gerieten eine Busfahrerin und ein Fahrgast in der Maxstraße aneinander. Bei der Meinungsverschiedenheit beleidigte der 41-Jährige die Geschädigte. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Die Beamten konnten den Täter antreffen und ihm einen Platzverweis aussprechen. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung wurde eingeleitet.|eml Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 10:40

    POL-PDKL: Ladendieb uriniert in Umkleidekabine

    Kaiserslautern (ots) - Mit einem besonders dreisten Ladendieb hatten es Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts am Dienstagmittag in der Fackelstraße zu tun. Der Mann rauchte im Geschäft, entwendete mehrere Kleidungsstücke, indem er sie in einer Umkleidekabine in seinen Rucksack steckte, und urinierte schließlich in die Kabine, bevor er flüchtete. Der genaue Sachschaden steht noch nicht fest. Der Mann wird als etwa ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 10:38

    POL-PDKL: Aschenbecher an den Kopf geworfen

    Kaiserslautern (ots) - Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Dienstagmittag in der Pariser Straße eskaliert. Wie ein 46-jähriger Beteiligter der Polizei berichtete, kam es zwischen ihm und einem unbekannten Mann zu einer verbalen Auseinandersetzung. Dabei griff der Unbekannte schließlich zu einem Aschenbecher und warf diesen dem 46-Jährigen an den Kopf. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde und wurde zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren