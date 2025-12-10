Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Aschenbecher an den Kopf geworfen

Kaiserslautern (ots)

Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Dienstagmittag in der Pariser Straße eskaliert. Wie ein 46-jähriger Beteiligter der Polizei berichtete, kam es zwischen ihm und einem unbekannten Mann zu einer verbalen Auseinandersetzung. Dabei griff der Unbekannte schließlich zu einem Aschenbecher und warf diesen dem 46-Jährigen an den Kopf. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde und wurde zur medizinischen Versorgung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Mann entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei in Richtung Innenstadt. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kaiserslautern unter 0631 369-14299 zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell