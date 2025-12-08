PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Strom- und Telefonkasten bei Unfall zerstört

Kaiserslautern (ots)

Bei einem Unfall am Sonntagmorgen wurden im "Dunkeltälchen" mehrere Verteilerkästen zerstört. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 21-Jähriger gegen 8:45 Uhr mit seinem Mitsubishi Colt in der Bremerstraße unterwegs. Als er nach rechts ins "Dunkeltälchen" abbog, war er zu schnell und kam ins Schleudern. Er überfuhr eine Verkehrsinsel, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Strom- sowie einen Telefonkasten. Schließlich krachte er gegen einen Zaun, an dem das Auto zum Stehen kam. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der junge Mann hatte Glück im Unglück und wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die Verteilerkästen waren vollständig zerstört. Zu einer Störung des Strom- beziehungsweise des Telefonnetzes ist es nicht gekommen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

