POL-PDKL: Streit während Taxifahrt

Kaiserslautern (ots)

Zwischen einer 30-jährigen Frau und einem Taxifahrer kam es am Sonntagabend in der Nordbahnstraße zu einer Meinungsverschiedenheit aufgrund des Fahrpreises. Im weiteren Verlauf beleidigte die Insassin den Fahrer und kratzte diesen am Hals. Der Mann wurde dadurch leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Beleidigung.|eml

