POL-PDKL: Streit während Taxifahrt

Kaiserslautern (ots) - Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Sonntagmorgen einen Mann in der Eisenbahnstraße, der die Außenspiegel an mehreren geparkten Pkw beschädigte. Die Dame meldete sich umgehend bei der Polizei und gab eine Personenbeschreibung des Täters ab. Die Beamten konnten den 57-jährigen Mann vor dem Hauptbahnhof antreffen und zur Rede stellen. Er zeigte sich geständig. Ihm wurde ein Platzverweis ...

