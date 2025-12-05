PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schlägerei bei Nikolausparty

Kaiserslautern (ots)

Bei Feierlichkeiten in der Trippstadter Straße kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Erwachsenen. Die Polizei stellte vor Ort zwei größere Personengruppen fest. Alle Personen hatten deutlich dem Alkohol zugesprochen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gingen vier Personen auf eine dreiköpfige Gruppe los. Warum es zu dem Streit kam, ist bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Gegen die Schläger wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Mehrere Personen wurden bei der Schlägerei leicht verletzt. |eml

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

