POL-PDKL: Randale und Ladendiebstahl endet in Polizeiarrest

Kaiserslautern (ots)

Ein 47-Jähriger fiel am Donnerstagmittag mehrfach negativ in der Innenstadt auf. Zunächst ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass ein Mann vor einem Hauseingang in der Burgstraße mit Glasflaschen um sich wirft. Die Polizei stellte den alkoholisierten Mann fest. Er zeigte sich aggressiv und sprunghaft in seinem Verhalten. Ihm wurde ein Platzverweis bis zum nächsten Morgen ausgesprochen, welchem der 47-Jährige auch nachkam.

Wenige Stunden später steckte sich der Mann in einem Supermarkt in der Fruchthallstraße Lebensmittel im Wert von über 200 Euro ein und versuchte den Markt zu verlassen. Der 47-Jährige wurde dabei aufgehalten und das Diebesgut wieder an das Geschäft zurückgegeben. Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls wurde eröffnet.

Da der Dieb gegen den ausgesprochenen Platzverweis verstieß, musste er eine Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.|eml

