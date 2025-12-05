Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußball auf dem Betzenberg: 1. FC Kaiserslautern empfängt SG Dynamo Dresden

Kaiserslautern (ots)

Am kommenden Samstag ist die Mannschaft von SG Dynamo Dresden zu Gast auf dem "Betzenberg". Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion ist um 13 Uhr.

Die Polizei rechnet mit einem ausverkaufen Stadion. Daher sind Verkehrsbehinderungen rund ums Stadion und der Innenstadt zu erwarten. Planen Sie mehr Zeit für die An- und Abreise ein.

Um sich den Verkehr durch die Innenstadt zu ersparen, empfehlen wir, die "Park-&-Ride-Parkplätze" anzufahren. Von dort werden Sie mit Bussen der Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) zum Stadion hin- und nach dem Spiel auch wieder zurückgebracht.

Der Messeplatz steht ebenfalls als Parkraum zur Verfügung. Von dort ist man in wenigen Minuten zu Fuß im Fritz-Walter-Stadion.

Informationen und weiterführende Links über Baustellen und Verkehr, die Parkmöglichkeiten sowie den Shuttle-Betrieb der SWK finden Sie unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern im Internet.

Wir raten dringend davon ab, mit dem Fahrzeug bis in die unmittelbare Nähe des Stadions zu fahren. Die wenigen Parkplätze im angrenzenden Wohngebiet sind den Anwohnern sowie berechtigten Besuchern vorbehalten. Ohne Parkberechtigungsschein der Stadt Kaiserslautern droht schnell ein Strafzettel.

Um an- und abreisende Fans nicht zu gefährden, kann es vor und nach dem Spiel am Elf-Freunde-Kreisel anlassbezogen zu Sperrungen für den Fahrzeugverkehr kommen.

Von der Polizei werden am Spieltag Drohnen und ein Hubschrauber eingesetzt, um stets einen Überblick über die Verkehrswege zu behalten und im Ernstfall schnell reagieren zu können.

Abschließend noch einmal der Hinweis: Wir tolerieren in Kaiserslautern keine Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen und gehen konsequent gegen Personen vor, die sich nicht an die Regeln halten. Randale und Krawalle haben nichts mit Fankultur zu tun. Menschen, die Auseinandersetzungen und Gewalt suchen, bringen die überwältigende Mehrheit der Fußballfans, die an den Spieltagen einfach nur Spaß am Fußball haben wollen, in Verruf.

Die Polizei wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballmittag in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel und auf ein faires Miteinander - sowohl im Stadion als auch außerhalb. |eml

