POL-PDKL: Kinder schmücken Weihnachtsbaum im Präsidium

Kaiserslautern (ots)

Christbaumschmücken stand am Dienstagmorgen auf dem Tagesplan der Polizei Kaiserslautern. 17 Kinder der Kindertagesstätte "Kleine Strolche" waren dort zu Besuch in der Logenstraße. Mit selbst gebasteltem Baumschmuck in Form von Pylonen, Polizeikellen, Handschellen und sogar Einsatzfahrzeugen wurde der Weihnachtsbaum auf der Wache festlich dekoriert. Passend dazu gab es mehrere weihnachtliche Gesangseinlagen durch die fleißigen Schmücker.

Weiter ging es mit einer kleinen Vorstellung der Diensthundestaffel. Hier konnten die Kinder selbst mit anpacken und etwas verstecken, was der Polizeihund anschließend finden musste. Auch der Streifenwagen und Gefangenentransporter wurde von den Vorschülern genauestens begutachtet.

Zum Abschluss wurden die Kinder mit kleinen Geschenken verabschiedet.|eml

