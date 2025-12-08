PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Außenspiegel abgetreten

Kaiserslautern (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Sonntagmorgen einen Mann in der Eisenbahnstraße, der die Außenspiegel an mehreren geparkten Pkw beschädigte. Die Dame meldete sich umgehend bei der Polizei und gab eine Personenbeschreibung des Täters ab. Die Beamten konnten den 57-jährigen Mann vor dem Hauptbahnhof antreffen und zur Rede stellen. Er zeigte sich geständig. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt, welchem er nachkam. Bei der Nachschau wurden insgesamt vier beschädigte Pkw festgestellt. Die Eigentümer der Fahrzeuge wurden informiert. Auf den Verantwortlichen kommt ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung zu. |eml

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

