POL-PDKL: Spannender Fußballnachmittag auf dem Betze

Kaiserslautern (ots)

Am heutigen Nikolaussamstag trafen die Mannschaften 1. FC Kaiserslautern und SG Dynamo Dresden im Fritz-Walter-Stadion aufeinander. Die Begegnung endete 3:1 für die Roten Teufel. 46.013 Zuschauer verfolgten das Spiel live im Stadion, darunter befanden sich etwa 3.000 Gästefans.

Aus polizeilicher Sicht verlief der Einsatz vor der Partie insgesamt friedlich. Nach dem Match kam es zu vereinzelten Körperverletzungen, einem Raub und einem versuchten Raub von Fanutensilien sowie zu einer Beleidigung eines Polizeibeamten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Wie bei Veranstaltungen auf dem Betzenberg üblich, kam es vor, wie auch nach dem Spiel, zu Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das Stadion und im Stadtgebiet. Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde bei dem heutigen Fußballeinsatz von Kräften des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik sowie durch Einheiten der Landespolizei des Saarlandes unterstützt. Wir wünschen allen Einsatzkräften und Fußballfans eine gute Heimreise. |kfa

