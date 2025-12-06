PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Spannender Fußballnachmittag auf dem Betze

POL-PDKL: Spannender Fußballnachmittag auf dem Betze
  • Bild-Infos
  • Download

Kaiserslautern (ots)

Am heutigen Nikolaussamstag trafen die Mannschaften 1. FC Kaiserslautern und SG Dynamo Dresden im Fritz-Walter-Stadion aufeinander. Die Begegnung endete 3:1 für die Roten Teufel. 46.013 Zuschauer verfolgten das Spiel live im Stadion, darunter befanden sich etwa 3.000 Gästefans.

Aus polizeilicher Sicht verlief der Einsatz vor der Partie insgesamt friedlich. Nach dem Match kam es zu vereinzelten Körperverletzungen, einem Raub und einem versuchten Raub von Fanutensilien sowie zu einer Beleidigung eines Polizeibeamten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Wie bei Veranstaltungen auf dem Betzenberg üblich, kam es vor, wie auch nach dem Spiel, zu Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das Stadion und im Stadtgebiet. Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde bei dem heutigen Fußballeinsatz von Kräften des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik sowie durch Einheiten der Landespolizei des Saarlandes unterstützt. Wir wünschen allen Einsatzkräften und Fußballfans eine gute Heimreise. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 12:06

    POL-PDKL: Schlägerei bei Nikolausparty

    Kaiserslautern (ots) - Bei Feierlichkeiten in der Trippstadter Straße kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Erwachsenen. Die Polizei stellte vor Ort zwei größere Personengruppen fest. Alle Personen hatten deutlich dem Alkohol zugesprochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gingen vier Personen auf eine dreiköpfige Gruppe los. Warum es zu dem ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 12:04

    POL-PDKL: Randale und Ladendiebstahl endet in Polizeiarrest

    Kaiserslautern (ots) - Ein 47-Jähriger fiel am Donnerstagmittag mehrfach negativ in der Innenstadt auf. Zunächst ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass ein Mann vor einem Hauseingang in der Burgstraße mit Glasflaschen um sich wirft. Die Polizei stellte den alkoholisierten Mann fest. Er zeigte sich aggressiv und sprunghaft in seinem Verhalten. Ihm wurde ein ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 10:02

    POL-PDKL: Fußball auf dem Betzenberg: 1. FC Kaiserslautern empfängt SG Dynamo Dresden

    Kaiserslautern (ots) - Am kommenden Samstag ist die Mannschaft von SG Dynamo Dresden zu Gast auf dem "Betzenberg". Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion ist um 13 Uhr. Die Polizei rechnet mit einem ausverkaufen Stadion. Daher sind Verkehrsbehinderungen rund ums Stadion und der Innenstadt zu erwarten. Planen Sie mehr Zeit für die An- und Abreise ein. Um sich den Verkehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren