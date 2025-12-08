PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mann durch Schlag verletzt

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Schlags ins Gesicht rief ein Mann am frühen Sonntagmorgen die Polizei. Wie er den Beamten schilderte, wurde er gegen 3:30 Uhr in der Zollamtstraße von einem Unbekannten geschlagen. Danach machte sich der Angreifer durch den Bahnhof aus dem Staub. Eine Polizeistreife konnte den Verdächtigen antreffen und kontrollieren. Der mutmaßliche Täter war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Warum der 24-Jährige sein Gegenüber schlug, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung rechtfertigen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

