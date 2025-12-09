PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Folgen

Kaiserslautern (ots)

Ein Verkehrsunfall am Montagvormittag zieht für eine junge Fahrerin strafrechtliche Konsequenzen nach sich. Bei der Einfahrt zu einer amerikanischen Militärliegenschaft im Haderwald stieß die 17-Jährige um 11:20 Uhr gegen eine Schrankenanlage. Der Pkw sowie die Schranke wurden bei der Kollision leicht beschädigt. Soweit war der Unfall nichts Ungewöhnliches. Bei der Überprüfung der Personalien der Fahrerin fiel aber auf, dass sie gar keinen gültigen Führerschein hatte. Sprich: Sie hätte den Wagen gar nicht fahren dürfen. Die junge Frau muss jetzt nicht nur für den verursachten Schaden aufkommen, sondern sich auch noch wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechtfertigen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

