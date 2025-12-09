Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Handtasche aus Rollator gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Eine Stadtbewohnerin meldete sich am Montag bei der Polizei. Der Grund: Ihre Handtasche wurde aus einem Fach ihres Rollators gestohlen. Wie die Frau bei den Beamten zu Protokoll gab, war sie am Nachmittag, zwischen 14 und 14:45 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Fackelstraße einkaufen. Beim Bezahlen merkte die 92-Jährige, dass das Ablagefach ihres Rollators leer war. Dort hatte sie zuvor ihre Tasche samt Geldbeutel abgelegt. Die Seniorin geht davon aus, dass Unbekannte einen unbeobachteten Moment genutzt und sich die Damentasche gegriffen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa

