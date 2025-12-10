Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Streit während der Busfahrt
Kaiserslautern (ots)
Am Dienstagmorgen gerieten eine Busfahrerin und ein Fahrgast in der Maxstraße aneinander. Bei der Meinungsverschiedenheit beleidigte der 41-Jährige die Geschädigte. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Die Beamten konnten den Täter antreffen und ihm einen Platzverweis aussprechen. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung wurde eingeleitet.|eml
