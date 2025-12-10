Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ladendieb uriniert in Umkleidekabine

Kaiserslautern (ots)

Mit einem besonders dreisten Ladendieb hatten es Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts am Dienstagmittag in der Fackelstraße zu tun. Der Mann rauchte im Geschäft, entwendete mehrere Kleidungsstücke, indem er sie in einer Umkleidekabine in seinen Rucksack steckte, und urinierte schließlich in die Kabine, bevor er flüchtete. Der genaue Sachschaden steht noch nicht fest. Der Mann wird als etwa 55 Jahre alt, schlank und mit kurzen blonden Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jeans und auffälligen Socken mit Weihnachtsmotiven. Er trug einen blauen eckigen Rucksack bei sich. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kaiserslautern unter 0631 369-14299 zu melden. |elz

