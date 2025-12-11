Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Reifen zerstochen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter machten sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 20:30 Uhr und 12:30 Uhr, an einem VW Golf zu schaffen, der in der Menzelstraße abgestellt war. Als die 41-jährige Autobesitzerin am Mittwochmorgen zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass der hintere rechte Reifen mutwillig zerstochen worden war. Hinweise auf Verursacher gibt es bislang nicht. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 zu melden. |elz

