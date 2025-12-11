PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Paletten in Brand gesetzt?

Kaiserslautern (ots)

Auf einem Firmenparkplatz in der Berliner Straße kam es in der Nacht zu Donnerstag gegen 3:50 Uhr zu einem Brand von mehreren Europaletten. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen und ein Übergreifen auf Firmengebäude verhindern. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Warum die Paletten Feuer fingen, ist derzeit unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen in der Berliner Straße machen konnten. Bitte melden Sie sich telefonisch unter der Nummer: 0631-36914299.|eml

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

