Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrfach ins Gesicht geschlagen und E-Scooter beschädigt

Kaiserslautern (ots)

In der Burgstraße wurde am Mittwochnachmittag ein 15-jähriger E-Scooterfahrer von einem unbekannten Täter angegriffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Jugendliche gegen 16 Uhr mit einem Begleiter unterwegs und es wurden Scherze gemacht. Dies hatte der Täter möglicherweise falsch aufgefasst, woraufhin er auf den Jungen losging und ihm mehrfach ins Gesicht schlug.

Im weiteren Verlauf schubste der Unbekannte den 15-Jährigen, so dass dieser mit seinem E-Scooter zu Fall kam. Der Teenager wurde dabei leicht verletzt und an seinem Elektroroller entstand Sachschaden.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Zeugen der Tat werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter der Nummer: 0631-36914299 in Verbindung zu setzen.|eml

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell