Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Langfinger mit Weindurst

Kaiserslautern (ots)

Ein 36-Jähriger steckte am Donnerstagmittag mehrere Weinflaschen im Wert von über 100 Euro in seine Jacke und versuchte, einen Supermarkt in der Merkurstraße zu verlassen. Der Ladendetektiv beobachtete das Vorhaben und stoppte den Dieb vor Verlassen des Marktes. Anschließend wurde die Polizei verständigt. Die Beamten händigten das Diebesgut an den Markt aus und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls gegen den 36-Jährigen ein. |eml

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell