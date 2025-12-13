Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ältere Dame bestohlen und Bargeld abgehoben

Kaiserslautern (ots)

Eine 86-jährige Frau wollte am Freitagmorgen an der Kasse eines Geschäfts am Fackelrondell ihre Einkäufe bezahlen. Hierbei stellte sie fest, dass unbekannte Täter ihr die Geldbörse samt Inhalt aus ihrer Handtasche entwendet hatten. Vor Sperrung der entwendeten Karten wurde vom Konto der Frau eine vierstellige Summe abgehoben. Im Zuge dessen weißt die Polizei darauf hin, dass PIN und EC-Karte niemals zusammen aufbewahrt werden sollen. Nähere Hinweise finden sie hier: https://s.rlp.de/06-ot |wey

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell