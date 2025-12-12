Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fensterscheibe zersplittert

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am 27. November 2025, zwischen 18 bis 20 Uhr, wurde die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Straße "An der Haarspott" beschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Schaden mutmaßlich durch eine Schleuder entstanden sein. Die Sachschadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße beziehungsweise in der näheren Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer: 0631-36914199 bei der Polizei zu melden.|eml

