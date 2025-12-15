PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Türen beschädigt: Unbekannte Täter durchsuchen mehrere Räume und entwenden Bargeld

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum von Freitag (12. Dezember 2025), 18:15 Uhr und Samstag (13. Dezember 2025), 15:15 Uhr beschädigten unbekannte Täter mehrere Fenster eines Einfamilienhauses. Durch eins der beschädigten Fenster drangen die Täter in das Haus an der Örtlichkeit "Am Alten Wasserwerk" ein, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten einen hohen zweistelligen Bargeldbetrag.

Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Goch unter 02823 1080. (pp)

