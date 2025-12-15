Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Hinweise auf Brandstiftung beim Wohnungsbrand an der Waldstraße

Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Freitag (12. Dezember 2025) gegen 00:45 Uhr wurde der Polizei ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Waldstraße in Kleve gemeldet. Durch die Feuerwehr Kleve konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden, niemand wurde verletzt. Im Rahmen der Ermittlungen haben sich Hinweise auf Brandstiftung ergeben. Das ermittelnde Kriminalkommissariat 1 in Kalkar sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Feststellungen im Bereich Waldstraße/Grenzallee bis etwa 00:40 Uhr geben können. Interessant sind unter anderem auch Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen, die im Bereich der Grenzallee beobachtet wurden, möglicherweise auch auf Autos, die am kleinen Parkplatz der Grenzallee am Weg hoch zum Kupfernen Knopf geparkt worden sind. Hinweise bitte unter Telefon 02824 880. (sp)

