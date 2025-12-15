PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Kindertagesstätte: Unbekannte Täter machen keine Beute

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (11. Dezember 2025), 18:00 Uhr und Freitag (12. Dezember 2025), 06:40 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster einer Kindertagesstätte auf. Durch das Fenster drangen die Täter in die Räumlichkeiten an der Kolpingstraße in Geldern ein und durchsuchten diese. Nach aktuellem Kenntnistand geht die Polizei davon aus, dass keine Wertgegenstände entwendet wurden.

Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 12:58

    POL-KLE: Geldern - Türen und Fenster beschädigt: Zeugen nach Einbruch in Freikirche gesucht

    Geldern (ots) - Im Zeitraum von Samstag (13. Dezember 2025), 18:00 Uhr und Sonntag (14. Dezember 2025), 08:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter am Achter de Märtweg in Geldern mehrere Türen und ein Fenster am Gebäude einer Freikirche. Der oder die Täter durchsuchten mehrere Räume, beschädigten im Inneren des Gebäudes weitere Türen und entfernten sich dann von ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 11:16

    POL-KLE: Kevelaer - Terrassentür aufgehebelt und Ring entwendet: Kripo sucht Zeugen

    Kevelaer (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch (10. Dezember 2025), 15:00 Uhr und Sonntag (14. Dezember 2025), 16:45 Uhr kam es an der Arndtstraße in Kevelaer zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf, entwendeten aus dem Haus einen Ring (Schmuckgegenstand) und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren