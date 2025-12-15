POL-KLE: Geldern - Einbruch in Kindertagesstätte: Unbekannte Täter machen keine Beute
Geldern (ots)
Im Zeitraum von Donnerstag (11. Dezember 2025), 18:00 Uhr und Freitag (12. Dezember 2025), 06:40 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster einer Kindertagesstätte auf. Durch das Fenster drangen die Täter in die Räumlichkeiten an der Kolpingstraße in Geldern ein und durchsuchten diese. Nach aktuellem Kenntnistand geht die Polizei davon aus, dass keine Wertgegenstände entwendet wurden.
Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)
