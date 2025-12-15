Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Kabel von Baustellengelände entwendet: Zeugen gesucht

Goch (ots)

Am Freitag (12. Dezember 2025) kam es zwischen 19:00 Uhr und 21:16 Uhr an der Van-den-Bosch-Straße in Goch zu einem Einbruchsdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte dabei die Tür eines Rohbaus und entwendete aus diesem mehrere Kabel. Aufgrund von Bildern einer Videoüberwachungskamera kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

- männlich - heller Kapuzenpullover - helle lange Hose - dunkle Sneaker

Die Kripo Goch nimmt Zeugenhinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

