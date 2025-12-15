Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Einbruchdiebstahl in Filiale eines Discounters: Unbekannte Täter entwenden Tabakwaren

Issum-Sevelen (ots)

Am Sonntag (14. Dezember 2025) kam es zwischen 01:49 Uhr und 02:20 Uhr an der Rheurdter Straße in Issum zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten mehrere Türen einer Filiale eines Discounters und entwendeten Tabakwaren in einer bislang unbekannten Anzahl.

Die Kripo Geldern sucht Zeugen, welche sich bitte unter 02831 1250 melden. (pp)

