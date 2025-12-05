Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Kontrollen in Bad Fallingbostel und Munster

Heidekreis (ots)

05.12.2025 / Kontrollen in Bad Fallingbostel und Munster

Heidekreis: Mehrere Einsatzkräfte der Polizei führten am Freitag, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr, in Bad Fallingbostel und in Munster stationäre sowie mobile Verkehrskontrollen durch.

In der Kreisstadt wurde der Fokus dabei auf Fahrerinnen und Fahrer von E-Scootern gelegt. Im Rahmen dieser Kontrollmaßnahmen wurden, neben einem entwendeten E-Scooter, diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Hauptsächlich handelte es sich bei den Verstößen um defekte oder gar fehlende Beleuchtung sowie um die verbotene Mitnahme weiterer Personen. An einem E-Scooter war zudem ein falsches Kennzeichen angebracht.

In Munster führten die Einsatzkräfte zunächst Kontrollen an der Grundschule in Breloh sowie an der Grundschule im Örzetal durch. Dabei fiel vor allem an der zweitgenannten Schule die mangelnde Beleuchtung an Fahrrädern auf, die zahlreiche verkehrserzieherische Gespräche zur Folge hatte. Im Anschluss führten die Kontrollkräfte Geschwindigkeitskontrollen in der Soltauer Straße sowie am Dethlinger Kreuz durch. Hier kam es erfreulicherweise zu keinen Geschwindigkeitsüberschreitungen.

An beiden Standorten stießen die Kontrollen in der Bevölkerung auf positive Resonanz.

