POL-HK: Soltau: Einbruch I; Walsrode: Einbruch II; Häuslingen: Zeugen zu Umweltdelikt gesucht; Schneverdingen: Mit 1,25 Promille am Steuer; Soltau: Unfall; Riepe: Schwerverletzter nach Unfall

04.12.2025 / Einbruch I

Soltau: Unbekannte drangen am Donnerstag, in der Zeit von 09:15 Uhr bis 12:45 Uhr, in ein Wohnhaus in Ellingen ein. Die Täter hebelten für den Einstieg ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und entwendeten unter anderem Bargeld. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

04.12.2025 / Einbruch II

Walsrode: Am Dienstagabend gelangten Einbrecher, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr, in ein Wohnhaus in der Grünstraße, nachdem sie über ein Dachfenster gewaltsam in das Objekt eindrangen. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein weißer Kleinwagen in Zusammenhang mit dem Einbruch stehen. Hinweise zur Tat oder zu dem vermeintlichen Täterfahrzeug nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

04.12.2025 / Zeugen zu Umweltdelikt gesucht

Häuslingen: Ein Unbekannter entsorgte in der Zeit vom 28.11.2025 bis zum 04.12.2025 illegal mehrere Ölflaschen und Kanister auf dem Verbindungsweg zwischen Rethem und Häuslingen. Diese wurden in zwei blauen Plastikkisten sowie einer Holzkiste, teilweise ohne Verschluss und umgekippt, verstaut. Die dadurch verursachten Ölverunreinigungen mussten durch die Feuerwehr beseitigt werden. Aufgrund der Gesamtumstände wird der Täter vermutlich mit einem Auto zum Entsorgungsort gefahren sein. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Rethem unter 05165-291340 entgegen.

04.12.2025 / Mit 1,25 Promille am Steuer

Schneverdingen: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Donnerstagabend einen 58-jährigen Autofahrer in der Memelstraße. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Der Schneverdinger musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

04.12.2025 / Unfall an Kreuzung

Soltau: Am Donnerstagmorgen kam es gegen 09:45 Uhr an der Kreuzung des Gewerbegebietes Soltau Süd zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 70-jährige Unfallverursacher wollte die Kreuzung aus Richtung Tetendorf mit seinem Transporter überfahren und übersah dabei ein vorfahrtberechtigten 55-Jährigen, der mit seinem Auto die Celler Straße in Richtung Soltau befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Transporter auf ein weiteres Auto geschleudert, das an der Kreuzung wartete und aus Richtung des Gewerbegebietes auf die Celler Straße fahren wollte. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die dortige Lichtzeichenanlage ausgefallen. Der 55-jährige Autofahrer musste leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 40.000 Euro.

04.12.2025 / Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Riepe: Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Kreisstraße 141, nach einem Wildwechsel, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos. Ein 27-Jähriger befuhr mit seinem Fahrzeug die genannte Kreisstraße von Riepe in Fahrtrichtung Kroge und musste aufgrund eines querenden Rehes die Geschwindigkeit verringern. Der 29-jährige Fahrer des nachfolgenden Autos erkannte dies zu spät, touchierte das abbremsende Fahrzeug und wich schließlich nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Hier kollidierte das Auto frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, dessen 58-jähriger Fahrer schwer verletzt wurde. Der 29-jährige Unfallverursacher verletzt sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

