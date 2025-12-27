Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen/Landkreis Tuttlingen) Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss (27.12.2025)

Konstanz (ots)

Am Freitag, 26.12.2025 gegen 23:15 Uhr, ereignete sich auf der B311 zwischen Neuhausen und Tuttlingen ein Verkehrsunfall, bei dem die 33-jährige Verursacherin leicht verletzt wurde. Diese verlor vor dem Kreisverkehr Wehstetten die Kontrolle über ihren PKW, kam nach links auf die dortige Verkehrsinsel ab und überfuhr in Folge den Kreisverkehr. Nachdem sie mit einem auf dem Kreisverkehr stehenden kleinen Baum kollidierte, prallte sie anschließend auf der B311 in die Schutzplanke und kam nach 200 Metern zum Stillstand. Die 33-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Der Führerschein wurde daraufhin einbehalten. Am PKW der 33-Jährigen entstand ein Sachschaden von 8000 Euro.

