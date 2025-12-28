Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen a.H. - Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung in Fußgängerzone - Zeugenaufruf (27.12.2025)

Singen am Hohentwiel (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 18.30 Uhr in der Singener Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter jugendlichen Personen, die Polizei benötigt zur Klärung der Tat Hinweise. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen griff eine Personengruppe von ca. 10 Personen zwei Jugendliche im Bereich der Erzbergestraße / Hegaustraße an. Die Hintergründe hierzu sind aktuell noch unklar. Aus der Personengruppe heraus wurde ein 15-jähriger mit einem Faustschlag attackiert, worauf er danach zu Boden ging. Im Anschluss traten bis zu 4 Personen auf diesen Jugendlichen ein. Danach flüchtete die Personengruppe, der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen, er wurde ambulant im Klinikum Singen behandelt. Zur Aufklärung der Tat benötigt die Polizei Singen Hinweise zum Tatablauf bzw. werden mögliche Hinweisgeber gebeten, sich beim Polizeirevier Singen unter Telefon 07731/888-0 zu melden.

