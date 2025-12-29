Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg am 06.02.2026 im Franziskaner Konzerthaus Villingen-Schwenningen

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Freitag, dem 06. Februar 2026, um 20 Uhr gibt das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg im Franziskaner Konzerthaus in Villingen-Sschwenningen ein Benefizkonzert. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, Tickets zur Sitzplatzreservierung sind jedoch erforderlich und können über das Amt für Kultur unter Tel. 07721 82-2525 erhalten werden. Spenden sind willkommen.

Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg zählt zu den renommiertesten Berufsblasorchestern Europas. Das hohe musikalische Niveau und die stilistische Vielseitigkeit machen das Orchester zu einem begehrten Gast. Mit unzähligen Benefiz-, Gala- und Kirchenkonzerten tragen die Musiker den "guten Ton der Polizei" ins In- und Ausland. Dirigiert wird das Orchester von seinem Chefdirigenten Prof. Stefan R. Halder.

