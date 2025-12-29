Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 39-Jährige randaliert und greift Polizisten an (27.12.2025)

Konstanz (ots)

Weil sie zunächst randaliert und anschließend einen Polizisten verletzt hat, musste eine Frau die Nacht auf Sonntag in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers verbringen. Gegen 18 Uhr randalierte die 39-Jährige im Bereich des Zähringerplatzes, wobei sie mutwillig einen Roller umwarf und dadurch beschädigte. Die verständigten Polizisten trafen kurz darauf vor dem Seerhein-Center auf die augenscheinlich stark betrunkene und aggressiv auftretende Frau, die sie schließlich aufgrund ihres Zustands und Verhaltens in Gewahrsam nahmen. Dabei trat und spuckte die 39-Jährige nach den Beamten und verletzte einen 24-Jährigen leicht. Auf richterliche Anordnung musste sie die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen.

Die 39-Jährige muss sich in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und tätlichen Angriffs verantworten.

