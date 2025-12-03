Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit mehreren PKW

Mönchengladbach- BAB 61 FR Koblenz, 02.12.2025, 20:44 Uhr (ots)

Am gestrigen Abend wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf die BAB 61 alarmiert. Vier PKW waren kollidiert und standen beim Eintreffen der Kräfte über zwei Fahrstreifen verteilt, teilweise auch auf dem Seitenstreifen. Trümmer und Fahrzeugteile lagen weit verstreut, sodass eine großflächige Absicherung erforderlich war.

Zwei verletzte Personen wurden durch Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes medizinisch versorgt. Mehrere weitere Betroffene wurden vor Ort betreut und untersucht.

Während der Einsatzmaßnahmen kam es im Bereich des Abreiseverkehrs des Fußballspiels zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer und Rettungswache II (Holt),der Rüstwagen aus dem Technik und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Alexander Flügel

