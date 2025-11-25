Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Mönchengladbach-Odenkirchen, 25.11.2025, 13:35 Uhr, Manderscheiderstraße (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar alarmierte in den Mittagsstunden die Feuerwehr zur Manderscheiderstraße. In einem Mehrfamilienhaus hatte im Erdgeschoss ein Heimrauchmelder ausgelöst. Auf Klingeln und Klopfen öffnete dort niemand die Tür.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war zusätzlich Geruch nach angebranntem Essen wahrnehmbar. Ein Einsatztrupp öffnete die Wohnungstür mit Spezialgerät. Anschließend ging ein Trupp unter Atemschutz in die stark verrauchte Wohnung vor. Hier war Essen auf einem Herd angebrannt. Personen befanden sich keine in der Wohnung. Das Essen wurde vom Herd genommen, in der Spüle abgelöscht und der Herd ausgeschaltet. Mit einem Hochleistungslüfter erfolgte dann die Entrauchung der Wohnung.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen und der Führungsdienst.

Einsatzleiter: Brandrat Heinrich Roemgens

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell