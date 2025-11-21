Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Flammen schlagen aus einem Balkon im 1. Obergeschoss

Mönchengladbach-Odenkirchen, 21.11.2025, 16:21 Uhr, Schleestraße (ots)

Gegen 16:21 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Balkon einer Wohnung.

Bei der Erkundung stellten die Einsatzkräfte fest, dass auf dem Balkon Gas aus einer Propangasflasche austrat. Ein Trupp unter Atemschutz leitete umgehend Kühlmaßnahmen ein und bekämpfte den Brand. Das in der Flasche verbliebene Gas wurde anschließend kontrolliert abgeblasen, um eine weitere Gefährdung auszuschließen.

Für die Dauer des Einsatzes sperrte die Polizei die Schleestraße im Bereich der Einsatzstelle vollständig.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III, das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II, ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Mario Valles-Fernandez

