FW-MG: Einsatz des Rettungshubschraubers Christoph Europa 1 nach medizinischem Notfall
Mönchengladbach-Sasserath, 21.11.2025, 13:20 Uhr, Regioparkring (ots)
Gegen 13:20 Uhr ereignete sich in einem Gewerbebetrieb im Regiopark ein medizinischer Notfall. Der vor Ort eingesetzte Rettungsdienst entschied sich, einen Rettungshubschrauber nachzufordern, um aufgrund der Schwere der Erkrankung einen schnellen und schonenden Transport zu einer Spezialklinik zu ermöglichen.
Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzt, der Rettungshubschrauber Christoph Europa 1 (aus Würselen) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.
Einsatzleiter: Brandamtsrat Mario Valles-Fernandez
