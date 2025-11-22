Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Mönchengladbach-Hardterbroich-Pesch, 21.11.2025, 18:10 Uhr, Erzbergerstraße (ots)

Gegen 18:10 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der Erzbergerstraße aus. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatten beide Fahrer die Fahrzeuge verlassen und waren von Passanten bereits erst versorgt worden. Der Rettungsdienst übernahm die weitere Versorgung der Verletzten an der Unfallstelle. Nach einer Sichtung durch einen Notarzt, erfolgte der Transport zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Die Einsatzkräfte streuten auslaufende Betriebsstoffe mit Bindemittel ab und unterstützten die Polizei bei den Aufräumarbeiten. Für die Dauer des Einsatzes war die Erzberger Straße voll gesperrt.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Stephan Müller

